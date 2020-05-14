嘉義家職學生繪製頭痛症狀圖卡列出七種不同痛苦表情。（廖素慧攝）

幼稚園小朋友模擬看圖主述病痛症狀。（廖素慧攝）

呂靜芬指導劉倖瑜、張綺珉、黃怡瑄、侯珮茹製作《聲響了、燈亮了，跟我這樣做─雷雕數位生活常規圖像指示牌》專題獲佳作。（廖素慧攝）

家裡小寶貝生病了卻說不清楚哪些症狀，家長心急，國立嘉義家職學生製作《我的痛，看了你就懂─數位感冒症狀圖像設計與應用》專題，把幼兒常見病痛畫成40多種表情圖卡，小朋友認圖看病，很實用，榮獲全國高中專題及創意競賽冠軍。

幼保科老師呂靜芬指導學生王芝婷、詹湘翎及鄭榆蓉製作此項專題，針對學齡前幼兒常見的發燒、咽喉、鼻腔、頭部、耳朵、肌肉等部位的症狀，繪製圖卡，幫助幼兒把症狀說清楚，好對症用藥，還把圖卡編輯成1本手冊，易攜帶好用。

呂靜芬說，每張圖卡有豐富生動的表情，圖卡背面還有國、台語的文字說明，可用於祖孫共學、幼教人員衛教及醫護人員問診，多種用途，祖孫三代共用也能讓幼兒學習國語及母語，設計非常有巧思，並轉化為實用教材。

呂靜芬指導劉倖瑜、張綺珉、黃怡瑄、侯珮茹製作《聲響了、燈亮了，跟我這樣做─雷雕數位生活常規圖像指示牌》專題獲佳作，把幼兒的生活規距雷雕成圖卡，放入燈箱，控制亮燈及聲音，讓小朋友聽到、看到圖示，按圖動作，遵守規距。

校長楊世圳說，全國高中專業群科109年專題及創意製作競賽，比創新、實用性，專題組有109件、創意組74件作品進入複賽，能脫穎而出，是師生付出很多努力的成果展現。

(中時 )