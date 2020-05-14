大坑5號步道使用相思圓木舖設而成木棧道，沿途風景優美。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑2號由矽品精密工業認養，除設置認養名牌，提升企業形象，認養工作費用還可申請抵免稅額。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑登山步道為台中熱門登山景點，每月湧入超過22萬人次，台中市府每年編列經費優先修繕較老舊設施，觀光旅遊局進一步推動12條登山步道企業認養，目前已有4家企業響應。市府除感謝企業熱心支持，也呼籲社會各界響應認養，為維護大坑登山步道共盡心力。

大坑有12條登山步道，其中10號步道由日光溫泉會館及麗明營造共同認養，大坑2號由矽品精密工業認養，9號及9-1號步道由總太地產單獨認養。矽品精密工業及總太地產評估認養登山步道有助提升企業整體形象，在今年4月底認養期限到期前，均提出續約申請，

林筱淇表示，基於民眾旅遊安全，每年編列經費優先修繕較老舊設施，為進一步提升步道整體美觀與服務品質，透過社會大眾認養大坑登山步道，能與公共設施及自然環境良性互動，進而創造市府、民間及自然生態三贏。

林筱淇指出，民間企業向市府申請認養同意後，可設置認養名牌，提升企業正面形象，認養工作費用還可向稅捐單位申請抵免稅額，目前尚有大坑1、3、4、5、5-1、6、7及8號步道可供企業申請認養，歡迎各界響應。

林筱淇提到，雖然國內各景點近期受疫情影響人潮銳減，但大坑登山步道因屬開放空間，仍有很多民眾前往健行。為免因人潮過於擁擠，於步道入口處施行人流管制，讓大家安心旅遊，透過親近大自然紓解日常壓力。

(中時 )