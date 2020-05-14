回顧法國對台軍售歷史 陸媒揭露幻象2000交易背後的中法博弈

日前法國表示將繼續幫台灣維護拉法葉艦，引來大陸方面的強烈反彈。而大陸媒體《今日頭條》也發布文章揭密當年法國對台軍售背後中法之間的博弈。

該報導指，1992年11月，法新社發布消息稱台法已簽訂合約，法國將向台灣出售60架幻2000，這引起大陸方面強烈不滿，並連出重拳回擊。比如撤銷部分研議中的大型合作項目、不再與法國商談新的重大經貿合作項目、嚴格控制兩國副部長級以上人員的往來、立即關閉法國駐廣州總領事館等等。

大陸此舉導致當時法國社會黨政府在1993年垮台，並使新政府重新考慮修復法中關係。時任法國總理巴拉迪爾於1993年兩度派遣特使赴陸協商。並在12月28日，和陸方簽了《中華人民共和國政府和法蘭西共和國政府聯合公報》，將這次的角力畫上句號。

雖然公報未提及如何處理前任政府的軍售案，但大陸認為已經將法國未來對台軍售的可能堵住，且也達到嚇阻並杜絕其他歐洲國家效法法國的目的。陸媒批評現任法國總統馬克宏，想做第二個美國之前，先回頭看看自己慘痛的歷史。

(中時電子報)