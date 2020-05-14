陳姓軟體工程師在百貨公司大門口，對著不認識的女子手淫，約莫20秒射精後，竟還把精液沾到女子裙子上，遭依公然猥褻等罪起訴，但他手淫時有刻意用外套遮掩，台北地院認為他沒有「供人觀覽」的意圖，不符公然猥褻要件，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2019年4月4日晚間9時許，在信義區新光三越A8館門口，趁被害女子沒注意，尾隨在她身後手淫，射精後，竟還伸出手將精液滴在女子連身裙上才逃逸，涉犯公然猥褻、公然侮辱、性騷擾等罪。

北院審理時，陳男承認手淫，但否認公然猥褻，辯稱他沒有想讓別人發現，犯案當下連被害女子都沒發現；辯護律師也說，陳男當時有用衣物遮掩生殖器，顯然沒有供人觀覽的意圖。

法官勘驗監視器畫面，陳男發現女子時，先是環顧四周約3秒，再移動到女子後方站立，以左手拉住外套遮住褲檔，約莫又過了20秒，才接近女子滴上精液。因過程都看不到陳男生殖器，法官採信陳男辯詞，公然猥褻部分判他無罪。

至於陳男被控加重公然侮辱、乘機性騷擾等部份，陳男已與被害女子達成和解獲撤告，北院另判決公訴不受理。

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(中時 )