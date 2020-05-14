2020年華南銀行SnY數位存款帳戶新戶激增近5萬戶，為持續提供客戶更好的數位金融服務，並積極爭取年輕世代加入，華南銀行推出「SnY好友推薦禮」活動，即日起至7月底，只要透過推薦人專屬頁面，分享推薦申辦連結，號召親友、同事或同學揪團開戶，每推薦5人完成台幣SnY帳戶申辦者，即可獲得現金1,000元推薦禮，推薦越多拿越多。

SnY的好康不只這樣，開戶立即綁定「華銀支付(台灣Pay)金融卡」，完成2筆50元台灣Pay交易(消費、繳費或繳稅)現賺200元，繳交房屋稅者，可再拿50元現金回饋，還可參加八方雲集、丁丁藥局等台灣Pay折扣優惠，名額有限；另為鼓勵SnY用戶體驗華南數位金融服務的便利，使用SnY帳戶完成指定交易還可月月參加iPhone 11 Pro、Marshall藍牙喇叭及新光三越千元禮券等抽獎活動。

針對理財小資族，SnY數位存款帳戶還提供活存最高2％年利率、基金理財手續費2折、每月10次以上網銀跨行轉帳免手續費、外幣優利定存及兌換折扣等專屬優惠，手機即可輕鬆開戶，綁定華銀支付亦能成為行動支付的小零錢包，時時可享台灣Pay消費折扣，尚未申辦的朋友趕緊攜伴拿大獎，活動詳情請洽華南銀行官網。

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