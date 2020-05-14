全球股市近期跌深反彈，帶動MSCI世界指數預期本益比站回20倍以上水準，整體評價不再便宜。然而，若觀察各區域市場，亞太股市本益比僅約14.6倍，低於歐、美股市。

投信法人指出，從評價面觀察，亞股的低本益比，以及長期股利率水準優於成熟市場，投資吸引力浮現。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，3月下旬以來，全球股市反彈，又以美股彈幅最大，S&P 500指數回補本波下跌空間60％，預期本益比來到23.1倍，也帶動MSCI世界指數本益比上揚到20倍，不過，亞太股市仍只有14.7倍。

所謂「預期本益比」，即以目前股價除以未來的獲利預期。因此，隨著預期本益比拉高，代表股價不再如3月下旬般便宜；但相較於全球股市，亞股預期本益比仍舊偏低，股價相對低廉。

另一方面，黃筱雲認為，受到肺炎疫情的影響，企業公布的第一季財報普遍不如預期，而且分析師也開始著手下修今年獲利預估值，顯示全球股市未來的預期本益比可能進一步拉高。而亞股的本益比偏低，可望成為吸引資金配置的一大優勢。

除此之外，黃筱雲指出，亞太股市的長期股利率水準位居全球前段班，是另一大優勢。以近12個月股利率為例，亞股近3％，高於全球股市的2.5％，及美股的2.1％。其中，台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等，都有4％左右，能吸引長期投資的機構法人青睞。

(工商 )