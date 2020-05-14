富邦金控14日舉行線上法說會，公佈2020年第一季自結之財務數字及營運狀況。受惠富邦人壽投資收入成長帶動獲利提升，2020年第一季富邦金控稅後淨利達229.63億元，較去年同期成長84％，每股盈餘2.24元，獲利及每股盈餘皆穩居金控龍頭！

富邦金控總資產再創歷史新高，至2020年3月底總資產達8兆5,712億元，較去年同期成長9.3％，穩居國內第二大金控公司。受金融市場波動影響投資部位評價，截至2020年3月底富邦金控淨值為5,034億元。獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1.08％，股東權益報酬率(ROE)達16.53％。

富邦金旗下各子公司營運動能良好，富邦人壽初年度等價保費(FYPE)位居市場第一，帶動新契約價值(VNB)提升，避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善，子公司香港富邦人壽與眾安科技(國際)集團有限公司合資設立眾安人壽，雙方各持股35％及65％，發展香港純網路壽險業務；台北富邦銀行淨利差維持穩定，手續費淨收益持續成長，並已獲金管會同意申設澳洲雪梨辦事處，有助拓展泛太平洋金融服務網絡；富邦產險總保費市佔率連續38年居冠，承保績效良好；富邦證券經紀及興櫃業務居市場前三大。

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