前景不明、落袋為安。富邦金控14日法說揭露，子公司富邦人壽首季實現股債資本利得高達新台幣256億元，創其至少10年的同期新高，亦可能是歷史新高，已占到去年全年股債資本利得實現量的57％，其中第一季光是債券就實現166億元。

在新冠肺炎衝擊下，富邦人壽首季稅後獲利仍高達160億元，主要就是抓住市場行情，先行實現股債資本利得，先落袋為安，其中股票實現資本利得90億元，債券則有166億元，往年首季次高，是2015年有182億元。

另外因為2019年底股債雙漲，推升壽險淨值飆升，富邦人壽每股隱含價值（EV），以金控股數來計算已達到59.1元，即到2019年底富邦金光靠人壽子公司就值59元，創其高點。

不過，3月新冠肺炎疫情更嚴重，衝擊金融市場，富邦人壽淨值項下未出現570億元的金融資產未實現損失，據富邦人壽表示，主要來自股票，但4月已回升到近乎損益兩平；富邦人壽也因為金融資產跌價，3月底淨值降到2,328億元，比去年底減少1,047億元，但4月亦已回升逾600億元。

(工商 )