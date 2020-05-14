恭喜台灣連續32天沒有本土案例，也更證明台灣的社區「相當乾淨」，但要如何守住境外？考驗恐怕才正要來臨。

俄羅斯近日天天皆新增上萬名新冠肺炎確診案例，目前全國累計24萬2271人染疫、2212人身亡，而且疫情似乎尚未到達高峰點，目前已成全球染疫人數第2大國，僅次於美國。

旅居俄羅斯的30~40位台灣民眾，日前表達希望政府協助返台，外交部表示，5/25將有日本航空公司撤離日僑的班機赴俄，可為台灣民眾保留約50個機位，駐俄羅斯代表處表示，日航班機將於25日自莫斯科SVO機場出發，26日抵達東京成田機場，屆時台灣民眾再轉乘日航26日赴桃園機場的班機返台，雖然歡迎同胞返台，但由於來自疫情險峻的俄羅斯，勢必將讓指揮中心繃緊神經。

不只如此，5月下旬將進入遠洋漁船返台高峰，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，遠洋漁船在5月下旬至6月份會有兩波大型、比較多船返國，估算高達3000人，但均已請漁業署做好相關防疫規劃，會落實一人一室居家檢疫標準，船上有一部分的人留置也是一人一室，至於回到陸地者，則會安排進駐防疫旅館。

陳宗彥說，誰都不能承擔邊境漏洞的風險，為了確保國內防疫安全，漁船返台下船都必須要到防疫旅館中隔離14天。農委會漁業署副署長漁業王正芳表示，約有3000人左右會陸續回來、再陸續出港，最主要是漁船進港後的檢疫問題，以及相關流程檢討，包括活魚運搬船問題也會一併在今天的會議上討論。

(中時電子報)