中職開放千人進場已一周，今日台灣首次連7天「零確診」，中職聯盟向中央流行疫情指揮中心提出開放更多球迷的計畫也通過，明日起每場可開放2000人進場，也可開放球迷吃現場販售的餐盒、親子一起坐，不過仍禁帶外食，此外新莊球場屬於中型球場，梅花座上限為1900人，將以此限售票。

明日迎接開放2000人，富邦悍將副領隊陳昭如樂見標準放寬，她表示目前已購買門票的球迷不受影響，將加開部分內野及外野區域。

此外球迷僅能在球場內購買餐盒，外食擔心有衛生疑慮，因此球場外購買的鹹酥雞、麥當勞等外食都禁止帶進場，富邦球團會請多家餐飲廠商進駐，包含喜來登、鬍鬚張、輕食光、珍煮丹、摩斯等，且購買餐盒都會附酒精棉片，確保球迷手部衛生，酒精棉片由聯盟統一購買。

而目前僅開放親子坐在一起，情侶、朋友等尚未開放，仍要保持距離，陳昭如說，「如果家人是買1、4、7、10號坐位，進場後就直接坐一起，也和其他球迷保持更多距離，不過朋友是否能坐一起，還要遵守疾管署的規定。」

自開放千名觀眾進場以來，富邦悍將僅首場達到上限，接下來人數雖都超過900人，但都沒有再滿坐，陳昭如先前也認為禁止飲食影響球迷進場意願，如今不僅開放飲食，人數上限也翻倍，陳昭如認為的確能吸引更多球迷進場。

(中時 )