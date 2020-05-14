新冠疫情有趨緩趨勢，台中繼日前宣布校園「假日」開放民眾運動、社區關懷據點恢復「健康促進活動」、親子館開放後，台中市長盧秀燕14日再宣布，全市國民運動中心自16日起一周7天，天天都開放使用，市府機關18日起，取消聯合洽公區，市民可直接到原洽公場所洽公，但酒店業則要再等等。

台中市長盧秀燕，14日上午前往草湖防災公園啟用典禮受訪時宣布，因應新冠肺炎風險，市府4月1日起，對台中市國民運動中心及港區運動公園實施「一周一閉」防疫政策，該日為全館空間及設施深度消毒；現疫情趨穩，與公衛專家討論後，決定從本周六（16日）起，恢復一周七天都營運，但仍會持續勤加消毒，維護民眾健康。

盧秀燕接著說，之前規定市民到市府所屬機關洽公時，需限定在某特地場域辦公，現考量疫情緩和，將從下周一（18日）起開放民眾直接至原洽公場所洽公，但在門口測量體溫、實名制、酒精消毒仍需持續進行。

至於酒店業，是否解禁，盧秀燕表示，任何行業都在滾動式的檢討和盤點，要以防疫和市民安全為最優先考量，所以開放步驟是先戶外再室內，可以保持社交距離的先開放，如果不能保持社交距離的會再檢討。

(中時 )