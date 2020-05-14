美盛集團旗下睿安基礎建設共同創辦人Nick Langley指出，受全球爆發新冠肺炎疫情影響，今年第一季市場出現急速下跌，而在急跌後的反彈當中，我們已看到，那些現金流穩定且可預測的公司，與那些獲利、現金流或流動性存在重大風險的公司之間的表現，已存在一定的差異。

市場下一階段將關注全球如何走出新冠肺炎疫情對經濟造成的損害。比如說，很多人關注的焦點是美國失業人數大增的狀況，這可能會在未來幾個月內給市場帶來壓力。

全球經濟重啟將會是一個漫長的過程，各國政府都很謹慎，正如政府官員所言，「這不像是一個電燈開關，你可以就這麼打開和關上」。

值此之際，投資人就需要考慮持股的獲利、現金流和股息狀況；不僅要考慮它們的抗跌力有多強，而且要考慮它們對經濟復甦的敏感度有多高。

在這種情況下，上市基礎建設股票可能會是理想的投資選擇，因其相對具有防禦性。具有現金流可預測特性、收益透明、較可預測多年分紅的公用事業型公司，在市況持續波動下提供了一定程度的可預測性。在全球經濟開始階段性開放時，鐵路、收費公路和機場等用戶付費型資產可望逐步回溫。

核心基礎建設、受監管的公用事業、合約收費道路等類別的公司，在三年、五年或更長時間的獲利水準都較能夠讓人相對放心，因其具有較高的可預測性。

這類股票價值的下跌，大部分是由於本益比的降低。若市場預期債券殖利率和現金利率將長期維持在低點的話，那麼預期這些公司的股票本益比，將回到2020年年初的水準，或許並不過份。

目前每個人都在思考的問題是，那需要多久？當年在全球金融危機發生時，市場從2007年十月的高點到2009年三月的低點，大約花了十八個月。我們在基礎建設領域投資的回復到原先水準，也花了大約十八個月。這次的市場修正來得更為急遽，所花的時間也可望縮短。

在市場動盪時期，建議投資人首先留意資產期限較長、現金流較穩定、分紅較好的優質公用事業公司；其次是等待適當時機考慮增持對經濟較敏感的類股，隨著市場波動性下降，並開始對如何走出危機形成看法時，即可能會看到獲利成長出現起色。

(工商 )