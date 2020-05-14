台電持續推動智慧電網，聯手台達電子在金門設置全國最大的儲能系統，裝置容量達2MW，可在0.2秒內瞬間供電救援，較過往傳統備用機組快上數千倍。

台電說，金門地區屬小型獨立電力系統，未與本島電網連接，現有塔山、夏興、麒麟電廠共19部重油、輕柴油機組，裝置容量91MW，而太陽光電裝置容量亦超過9MW、風力也達4MW，特定時段發電佔比甚至可達30%以上；因再生能源間歇特性對小型獨立電網系統影響較大，台電2018年即開始規劃於金門夏興電廠設置「儲能試驗系統」，期藉搭配塔山電廠能源管理系統，整合柴油機組發電、用電負載、再生能源發電多項即時運轉資料，協助電力調度，讓供電穩定再進化。

台電表示，此系統啟用後，正式超越2019年於高雄永安完成的1MW/1MWh儲能系統，躍升全國單一案場最大，若以2MW功率供電，可持續半小時，而以1ＭＷ供電則可持續1小時。

(工商 )