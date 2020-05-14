衛視中文台《想見你》自2月播畢熱度不減，官方除了公布在16日晚上10點再度播出，也在官方粉絲頁上祭出1年多前卡司發布記者會後台、從未曝光的青澀快問快答訪問，帶領粉絲穿越回到拍戲表演初心。當時四個人化身為90年代復古風格，包括柯佳嬿身穿金色亮片洋裝、許光漢白色喇叭褲、施柏宇的油頭和復古背心以及顏毓麟的花襯衫，雖開拍沒多久卻已足見彼此的好感情。

被問到鳳南小隊4個人掉到水裡會先救誰？柯佳嬿略顯苦惱，鏡頭外許光漢、施柏宇、顏毓麟都在起鬨要柯佳嬿先救自己，讓她忍不住說：「我可以自己游嗎？我不想要下水！」沒想到3人二話不說：「我們3個游過去找你啦！」；接著問到想和誰靈魂交換？顏毓麟說：「許光漢……他太帥了！」，柯佳嬿笑說：「光漢吧，用他的外型去街上把妹看看！」

《想見你》鳳南小隊四人化身為90年代復古風格，包括柯佳嬿身穿金色亮片洋裝、許光漢白色喇叭褲、施柏宇的油頭和復古背心以及顏毓麟的花襯衫。（衛視中文台提供）

當時雖然剛開拍沒多久，演員們都已經被《想見你》劇本深深吸引，柯佳嬿發自內心推薦：「這個故事好到你回過神的時候，你已經在那裡了，大家都掏心掏肺的演出，一起來感受這個，你看過印象很深刻的愛情推理劇。」許光漢當時也由衷推薦，希望觀眾們可以好好欣賞這部他第一次擔綱男主角的作品，回憶起看到柯佳嬿的見面第一句話就是「妳好美！」

《想見你》熱度至今不減，最近連香港影后楊千嬅和老公丁子高也都深深著迷。（衛視中文台提供）

《想見你》熱度至今不減，最近連香港影后楊千嬅和老公丁子高也都深深著迷，在IG上透露「哭到眼腫」「我也跟著穿越，有一種愛叫黃雨萱和李子維」。《想見你》周邊商品包括原著小說、寫真書、手札完全不受疫情影響，誠品、博客來、金石堂，在第一季書市佔據排行榜多時，目前累積銷售量3萬本。「原著小說、寫真書、手札」 也成功授權簡體中文版，10日由北京磨鐵發行上市，預計目前銷售約5萬本。另韓文版《想見你》小說將於五月底上市，逆向輸出韓國影視市場。《想見你》衛視中文台本週六晚上10點將再次播出，敬請鎖定《想見你》Facebook官方粉絲專頁、Instagram專頁。

(中時 )