合庫金(5880)今舉行法說會，合庫金旗下合庫銀今年元月起實施員工持股信託，金控旗下的其他公司目前尚未執行。合庫銀的持股信託對營業費用的影響數，若以8400人計，每年將增加1.008億元。

合庫金第1季合併稅後淨利41.05億元，較去年同期成長0.96%。合庫金控2020年第1季稅後淨值報酬率7.23%(年化)，稅後資產報酬率0.44%(年化)，每股稅後盈餘0.3元。核心子公司合庫銀行2020年第1季稅後淨利36.10億元，較去年同期成長0.75%，主要係銀行利息淨收益增加2.66億元，資產品質提升使呆帳提存減少6.75億元所致。合庫銀行利息淨收益成長3.18%，主要動能來自於存放款利息淨收益成長及投資有價證券利息收入成長。

合庫金首季放款年增5.89%，存款年增6.46%；今年全年放款年增5%，存款年增3%。受到疫情影響，合庫金預估房市買氣恐將遞延。合庫銀3月底的存放利差和淨利息收益率均較上季下滑，存放利差降至1.359%，淨利息收益率降到1.03%。

合庫金旗下合庫銀行資產品質穩健，2020年第1季之逾期放款比率為0.32%，呆帳覆蓋率為373.75%。合庫寮國永珍分行4月開業，成為合庫銀行第24個海外據點。

法人今關心合庫金在大陸的曝險金額，合庫金表示最新資料的曝險金額為679.21億元，較去年底減少了127億元。

(時報資訊)