央行2年期存單遭搶標，傳言外商銀行搶標造成得標利率再創歷史新低！財委會立法委員江永昌周四質詢時表示，外商銀行搶標央行2年期定存單，是否因為外商銀行看壞台灣經濟前景，認為未來將會出現大量呆帳，因此不惜利率低也要將資金存入央行？央行總裁楊金龍表示，確實有這個可能。

江永昌說，自武漢肺炎疫情以來，中國對台軍事行動、威嚇頻頻，美國也同樣派遣軍機繞台；與此同時，國際上也出現對中國隱瞞武漢肺炎疫情究責、求償聲浪。

江永昌提醒央行，過往理監事會議資料、央行工作報告中，始終不把中國的軍事野心，列為台灣經濟局勢風險因子之一。然而，面對疫情後的新國際局勢，央行不能再秉持政治歸政治、經濟歸經濟的態度，必須考量兩岸軍事緊繃局勢列為台灣經濟風險因子。

江永昌指出，央行目前定存單餘額飆高、定存單利率倒掛，顯見我國金融機構手上資金過多，並非有效的投入市場進行投資。

(時報資訊)