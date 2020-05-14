行政院的「萬元紓困金」發放政策上路一個星期後，宜蘭縣終於在14日下午由宜蘭市公所發出第一筆紓困金，由市長江聰淵親自將一萬元的紓困現金送到從事餐飲服務業的林小姐手上。

在中央再放寬萬元紓困金的條件，並且有了更明確的審查準則後，宜蘭市公所14日緊急審查了70件的紓困申請案，並且核准了其中的20件，最後由從事餐飲服務業的林小姐「拔得頭籌」。

林小姐說，自己是從事餐飲服務業，因為疫情影響，從正職人員變成了計時人員，薪資收入也一口氣減半，原本聽很多人說不好申請，很訝異自己申請得下來，速度也比預期中快了一點，原本以為即使通過申請，也要等月底才領得到這一萬塊錢，林小姐也表示，畢竟不能靠這個紓困金過活，這一萬元只是讓自己緊迫的生活可以稍微得到紓緩。

市長江聰淵則表示，中央的萬元紓困金可說是一波多折，也讓原本的一番美意打了折扣，相隔了一個星期才將一萬元紓困金交給民眾，感到很過意不去，如今中央有更具體的審核方案，讓基層公務人員好辦事，也讓有需要的民眾可盡快領到這筆錢，解決一些燃眉之急。

(中時 )