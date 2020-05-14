全球晶圓代工龍頭台積電4月合併營收960.02億元，意外跌破千億元大關，月減15.4%、年增28.5%，前4月累計合併營收達4,065.99億元、年增38.6%，顯見5G建置、高效能運算(HPC)相關產品業務成長也無法抵銷疫情影響。不過，台積電持續布局先進製程，核准57億400萬美元（約1,682億6,820萬元新台幣）。

雖然台積電4月合併營收跌破千億元大關，但法人認為4月疫情影響將逐漸消散，5、6月營運業績可望回溫。

台積電董事會12日決議，今年第一季現金股利為2.5元，10月15日發放，9月17日為除息日。此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證(台積電ADR)除息交易日亦為今年9月17日，與普通股一致。

台積電董事會也宣布，核准資本預算約美金57億400萬元，用於廠房興建及廠務設施工程、建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能以及今年第三季研發資本預算與經常性資本預算。此外，核准資本預算美金約6,475萬元（約新台幣19億1,006萬元），以支應2020年下半年之資本化租賃資產。

台積電也將在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求，資金額度不超過新台幣600億元（約美金20億元）；並核准擢昇本公司研究發展組織技術發展副總經理侯永清博士為資深副總經理。

(中時電子報)