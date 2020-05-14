終於等到你，搶七決勝局，一週零確診！AH-1W～1 week, let's fire Hydra 70 rockets！國防部又出奇招。為了慶祝連續7天0確診，國防部在下午記者會宣布那一刻，立刻在臉書粉絲團貼出AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機發射海神70火箭的照片，恭賀台灣七天零確診，引起民眾大聲叫好。

為何選擇海神火箭，據了解，目前在我方空軍戰機以及陸軍直升機上通用的海神火箭，全名是「Hydra 70 rockets」，就意味著7+0。

國防部發言人臉書貼文：終於迎來一週零確診，今天我們請來AH-1W 眼鏡蛇攻擊直升機 發射海神火箭彈，告訴大家這個好消息！

國防部表示，我們連續一週的零確診，累計32天沒有出現本土病例，這不僅是防疫措施奏效的有力證明，更是所有人努力的成果！另外，還是不厭其煩的提醒各位朋友，平常可以輕鬆，但千萬不能鬆懈，我們繼續一起加油，大家一起 肥皂勤洗手、避免用手觸碰眼口鼻、保持社交距離，繼續正向防疫、感謝第一線防疫人員！

(中時電子報)