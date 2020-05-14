男星陳文彬2009年曾演出戴立忍執導電影《不能沒有你》，他因此在台北電影節獲得最佳男演員大獎，2016年陳文彬接下彰化縣文化局長，520將至，近期傳出陳文彬將接受邀請，轉任準副總統賴清德辦公室主任，對此，陳文彬低調默認。

陳文彬3年前在電視劇《花甲男孩轉大人》客串秘書長一角，2009年他演出《不能沒有你》中爭奪女兒監護權而爬上天橋抗議的父親一炮而紅，該片入圍金馬獎8項大獎，最終拿回最佳劇情片、最佳導演等5項大獎，封為「2009年最催淚電影」。而陳文彬後來持續關注社會公共議題，2015年接受民進黨徵召，參選彰化縣第一選舉區立法委員，以43%的得票率落選，3年後參選和美鎮長又二度失利。

陳文彬11年前以《不能沒有你》入圍第46屆金馬獎最佳新人、最佳男主角，卻傳出因觀念差異和戴立忍鬧翻，戴立忍在臉書說陳文彬「以《不能沒有你》男主角、編劇和製片人的名義於海內外公開發言，而他的說法多半以混淆曖昧的方式，誤導媒體及經媒體傳散的受眾」，並強調：「劇本由我獨力完成」。

而從小在鹿港長大的陳文彬，2016年回到彰化擔任文化局長。據《聯合新聞網》報導，知情人爆出陳文彬下步動向，將被延攬擔任賴清德辦公室主任，求證陳文彬後，他低調回應這職務屬於幕僚，不值得大眾過度關注，接下來的計畫還是拍電影，希望能為台灣保存重要的歷史紀錄。

(中時電子報)