行政院長蘇貞昌今(14)日率領內閣總辭，副總統陳建仁也宣告放棄卸任副元首禮遇，520之後將重回中研院出任特聘研究員，據了解，該職務薪資彈性高，月薪落在13萬到49萬元之間。中研院則透過簡短回應確認此事，並強調相關程序已依規定辦理，院方也為陳建仁備妥辦公空間。

中研院評議會在2006年4月通過組織規程修訂，具諾貝爾獎級學者資格者，聘用為「特聘研究員」，可不受年齡限制，這項條例在修訂後公告時，曾被媒體形容是「李遠哲自肥條款」，主要在於薪資條件優渥，對比一般研究員薪水最高可領10萬左右，特聘研究員則分0到8級，月薪可領13萬到49萬元不等，薪資幅度寬，退休俸則與研究員相當。

一名學界人士透露，前教育部長吳茂昆為特聘研究員，月薪高達50萬元，陳建仁與吳茂昆兩人都是院士，身分等級相當，但至於陳建仁回鍋中研院後，月薪多少，則是由所方核定，再呈報給院，院方對此原則上皆表示尊重，不會再作調整，因此特聘研究員的給新彈性空間大，但陳建仁回聘中研院後的薪資多寡，則不清楚。

該名學界人士也提到，重回中研院並獲聘成為特聘研究員，大多會使用到所內原有的人事費及人員職位，而中研院創設全國唯一「終身特聘」制度，讓獲諾貝爾獎或等同諾貝爾獎級的學者，能「活到老、領到老」，過去甚至傳出有70多歲的學者仍擔任特聘研究員，月薪高達40多萬，因此過去常聽聞中研院內不少單位對於聘任特聘研究員，有所爭執。

而針對陳建仁將回歸中研院擔任特聘研究員，院方則表示，程序已依規定辦理，並亦備妥辦公空間。

中研院強調，尊重硏究人員依個人興趣專長考量，各自組成或參與硏究團隊。未來當會借重陳副總統在傳染性疾病及公共衞生方面的專長，多方面向其請益，以提升院內相關研究量能。

(旺報 )