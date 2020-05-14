戲劇男神謝佳見首度穿上古裝，客串大陸網劇《天醒之路》，在今日播出第34集中現身曝光，劇中謝佳見飾演的天權峰主呂沉風，衣衫襤褸搭配一頭白髮，一開口更是瘋瘋癲癲，有別於以往作品中翩翩公子模樣，首度演出古裝劇，謝佳見表示一開始沒料到會是這麼瘋狂的裝扮，「最初以為只個落魄的人，想不到在定裝時候，導演直說不夠瘋狂，不僅滿頭亂糟糟的白髮，在妝感上更是滿臉病容，完全沒有一點帥氣的形象。」

謝佳見客串大陸劇《天醒之路》，呈現瘋癲白髮形象。（藝和創藝提供）

出道17年謝佳見首次古裝戲劇扮相曝光。（藝和創藝提供）

劇中飾演武林盟主的張天霖，將謝佳見打暈並直接扛起背在背上，謝佳見直呼天霖哥超帥氣，居然能一肩直接扛起他，雖然被扛起來時候心裡超害怕，畢竟平時都是自己在扛人，想不到第一次被扛的初體驗就獻給天霖哥。此外，謝佳見印象深刻地說：「最後整個人更是直接被掛在馬脖子上，很怕如果馬不小心失控，是不是會被馬踢或是摔到地上，只記得一直閉著眼睛，身體一直發抖，短短10分鐘的拍攝時間，感覺像是一兩個小時一樣。」

打破以往戲劇形象，謝佳見回想當初會答應客串角色，除了想嘗試古裝戲劇之外，呂沉風那瘋癲形象也是他非常想嘗試的戲路。尤其因為呂沉風長年被下毒，時好時瘋、哭笑不定，只懂得未瘋之前所學得製作兵器的方法，回憶起拍攝當下，謝佳見說最困難，居然是當吹風機一直對著臉吹的時候，眼睛都非常乾了卻還是要很專心裝做在運功施法。

謝佳見飾演《天醒之路》天權峰主呂沉風。（藝和創藝提供）

謝佳見首次古裝戲，挑戰趴在馬背上深怕被馬踢。（藝和創藝提供）

謝佳見在《天醒之路》中飾演北斗七子「呂沉風」，將在第34集首現身。（藝和創藝提供）

首次長時間穿著古裝拍攝的謝佳見表示：「相較以前時裝劇，古裝扮相真的還是比較辛苦一些，不管是造型、服裝，或者是表演都不能像時裝那麼輕鬆自在，光是想要上個廁所都要脫下好幾件，只慶幸拍攝時剛好是冬天，不然我這超怕熱的體質，肯定會更麻煩。」坦言希望觀眾會喜歡他的古裝扮相，未來還有機會能在次挑戰古裝戲劇，尤其是像小說中能夠飛簷走壁的武功大俠，更笑說「男生嘛！小時候心中總是會幻想自己能夠擁有高強的武功懲奸除惡」，首次演古裝劇，也讓他大喊過癮，忍不住想像自己就是武俠小說中的楚留香。

(中時 )