跟著華為吃肉，不能再只跟著美國走。近日，台積電生產計劃曝光。2020年，台積電只為華為海思和蘋果這兩家公司量產5奈米晶片，華為海思的是麒麟1000及網路處理器，蘋果則是A14和A14X處理器。

作為一直跟歐美高科技企業密切合作的台積電，對恐怕做夢都沒想到華為這麼快就打敗了高通，成為了5G標準的制定者。被歐美壟斷了幾十年的領域，如今被後來者居上。世界格局將會因5G而發生巨變。台積電很清楚自身的定位，明白自己只是一家代工企業，一切以利潤為原則。

這一次婉拒川普多次去美國建廠的邀請，上一次砍單華為，都是出於企業自身利潤方面的考慮，這就是商業社會的運行規律。不得不佩服台積電的商業嗅覺之靈敏，對時機把握之精準，在美國同意自己的企業與華為共同制定5G網路標準之後，微軟、谷歌等31家世界高科技巨頭結盟要求華為開放5G邊界之時，台積電徹底看清了華為的實力，因為在台積電的代工生涯史上，也是頭一次見到世界高科技巨頭全部集結起來共同對付一家企業的，能讓31家頭部高科技公司感到害怕，可見這家企業到底有多強。

台積電算盤也打得精，表面上誰也不得罪，但心中有數得很。擁抱大老闆就是擁抱住了未來。

(中時電子報)