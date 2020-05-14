三星(Samsung)今年下半年預計推出的 Galaxy Note 20 系列，到底有幾款？先前曾經爆料，指出蘋果不會在新一代 iPhone 中採用 LTPO(低溫多晶矽氧化物)技術的 Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young，透過在 Twitter 回答網友問題，提前揭曉了不少關於 Galaxy Note 20 系列的猛料！關心的你應該要知道。

三星自 2019 年起，也在 Galaxy Note 系列中採用 Galaxy S 系列的策略，推出多種款式讓使用者有更多選擇，而今年看似也將延續。不過不像 Galaxy S20 系列一口氣推出三款，Note 20 系列預計將僅有兩款，分別是 Galaxy Note 20 以及 Galaxy Note 20+，而沒有所謂的 Ultra 款式。

No Note 20 Ultra. Note 20 and 20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Ross Young 進一步指出，根據他們從三星方面得知的消息，三星雖然在 Galxay S20 系列中全線支援了 120Hz 螢幕更新率的功能，但是在 Galaxy Note 20 系列中，僅有 Galaxy Note 20+ 會支援 120Hz 螢幕更新率，Galaxy Note 20 則不會。對此說法，三星並沒有對外回應證實。

Note 20+ supports 120Hz, but Samsung confirmed to us that Note 20 does not. — Ross Young (@DSCCRoss) May 12, 2020

至於三星要如何在 Galaxy Note 20+ 中實現 120Hz 螢幕更新率。Ross Young 指出，三星是在 Galaxy S20 系列的面板採用 LTPS 技術，但是這項技術在功耗上的表現不是很好。因此，三星計畫在 Galaxy Note 20+ 中改用 LTPO 技術，但是由於這項技術的成本過高，因此很可能這是三星僅在高階款式中導入的可能原因之一。

I see. Note the iPad uses an oxide panel which can show low refresh rates without flicker. More difficult for LTPS panels...this is why LTPO is coming to smartphones — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

在與網友的問答中，Ross Young 還有知名爆料達人之一 Max Weinbach (@MaxWinebach)指出，三星在下半年除了有望發表 Galaxy Note 20 系列外，可能還會推出 Galaxy Fold Lite 4G、Galaxy Fold e、Galaxy Fold 2 等可折疊螢幕新機。Max Weinbach 表示，三星正在開發中的可折疊螢幕機種有三款，其中兩款採用塑料螢幕、另一款採用 UTG 螢幕，有可能後者是指 Galaxy Flip 5G(Galaxy Flip 採用的就是 UTG 螢幕)。

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100.



They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames. — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 11, 2020

More Galaxy Fold 2 Leaks:

Launch Date - We think it will be announced with the Galaxy Note Series which has been happening annually in August since 2015. We would expect shipments to start from September — Ross Young (@DSCCRoss) April 27, 2020

Ross Young 認為可折疊螢幕的新機與 Galaxy Note 20 系列有望在八月發表，並期待從九月開始出貨。這一點，跟先前韓媒的說法不謀而合。此前，《韓國先驅報》(The Korea Herald)報導指出，雖然業界受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響程度不低，但是按照三星的準備，Galaxy Note 20 系列還有 Galaxy Fold 2 等新機都將如期在原本預期的八月亮相。

(科技)