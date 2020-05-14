台南市長黃偉哲（左一）巡視山上區鳳梨田，並現場採收鳳梨。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲（左二）試吃鳳梨創意飲料、點心，讚不絕口。（劉秀芬攝）

台南應用大學師生精心研發的鳳梨創意飲料、點心。（劉秀芬攝）

現在正值鳳梨盛產季節，台南市山上區鳳梨栽培面積約300公頃，8成以上是台農16號甜蜜蜜鳳梨，台南市長黃偉哲14日走訪山上區鳳梨園親採鳳梨，並品嘗鳳梨創意料理，公所與農會也媒合山上工業區20多家企業，認購約1000箱以上的鳳梨，以行動支持在地農產品。

黃偉哲表示，今年因為新冠肺炎疫情影響，鳳梨銷中國通路受影響，但國內消費增加，因此鳳梨價格沒有崩盤，尤其台南鳳梨的產量全台灣第2，但是品質應該是全台灣第1名，大家對台南鳳梨有信心，自然價格就會維持住。

甜蜜蜜鳳梨目前在山上及嘉義民雄一帶廣為種植，在市面上出現的機會不像台農17號金鑽數量多，但甜蜜蜜纖維少、口感細膩、甜度高，故廣獲消費者喜愛。

黃偉哲上月前進新北市賣鳳梨，半小時就賣出3700箱，行銷成果斐然，14日他也山上區農會理事田楊獎的鳳梨田巡視，並現場採收鳳梨，見證農民認真種植的鳳梨好品質。

山上工業區20多家企業以行動來支持在地農產品，認購約1000箱以上的鳳梨，與公部門共同推廣健康水果，全力支持山上農業發展。山上區農會表示，山上區企業如欲認購，1箱400元，非山上區民眾如欲採購需酌收運費。

為鼓勵消費者多食用營養美味的鳳梨，台南市農業局推廣以鳳梨入菜的美食，由台南應用大學師生精心研發，以鳳梨為食材運用於菜餚與烘焙中，有鳳梨咖啡、鳳梨多多、鳳梨奶酪、火鳳凰酥等等多樣水果創意料理，黃偉哲也一一品嘗，讚不絕口。

(中時 )