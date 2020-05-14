聯準會主席鮑威爾昨(13日)透露美國經濟下行風險，造成市場疑慮再起，道瓊指數重挫逾5百點，不過，有市場多頭認為，投資者對疫情的擔憂過甚，股市將比經濟更快回到歷史高點，當你「極度恐懼」時，那就是進場的好時機。

CBNC報導，Leuthold Group分析師Jim Paulsen表示，投資者對疫情過於擔憂，市場狀況可能比華爾街預期得還好，他預測，股市復甦將比經濟更快地回到歷史高點。

Paulsen進一步說明，以歷史經驗來說，當你極度恐懼時，通常就是前進股市的好時機。他說，政府對經濟前景有所疑慮，因此祭出大規模的政策，當刺激措施與極度恐懼搭在一起，也就顯示資產價格可能被低估了。

Paulsen也承認，復甦之路並不容易，尤其在旅遊與休閒產業，但儘管如此，當前的政府祭出的各種刺激方案，其推動市場的力量，可能比大家想像的還要勇猛。

Paulsen舉例說道，2008年金融危機後，經濟在部分產業恢復緩慢，失業率花了很長的時間才回到正常水平，仍而這並沒有阻止股市上漲。

(中時電子報)