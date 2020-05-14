鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）公布2020年首季合併財報，雖因步入淡季而下滑，但營收、本業獲利及業外收益均優於去年同期，歸屬母公司稅後淨利1.85億元，雖季減49.77％、但年增達56.22％，每股盈餘（EPS）2.24元。

樺漢2020年首季合併營收178.67億元，雖季減27.2％、仍年增1.49％，改寫同期新高。毛利率「雙升」至25.53％、創近2年高點，營益率3.45％，低於去年第四季4.94％、略優於去年同期3.23％。

樺漢表示，首季雖受新冠肺炎疫情影響，營收及獲利仍優於去年同期。營收主要受惠品牌業務的S&T/Kontron強勁成長帶動，且系統整合業務的帆宣毛利較佳的工程專案比重增加，產品組合優化帶動毛利率提升，營益率亦優於去年同期。

至於歸屬母公司稅後淨利年增達56.22％，主因去年同期一次性認列海外可轉債（ECB）贖回費用1.65億元、且認列匯損0.11億元，今年在比較基期較低、且實現匯兌收益0.56億元，挹注下，整體業外收益0.61億元，雖季減32.96％、但年增達1.84倍。

觀察三大事業群首季概況，S&T/Kontrno品牌業務營收89.72億元，季減27.2％、年增13.8％，主要受惠軌道交通事業帶動。毛利率34.8％，優於去年第四季31.1％及同期30.9％，營益率3.4％，低於去年第四季5％、優於去年同期3.2％，主因研發支出較高。

帆宣的系統整合業務首季營收54.98億元，季減17.2％、年減4.4％。但毛利率12.9％、營益率5.1％，優於去年第四季10.5％、3.5％及同期8.8％、2.6％，主要受惠毛利較佳的工程專案比重提升。

至於瑞祺電、沅聖等設計製造（ODM/JDM）業務方面，首季營收33.98億元，季減37.4％、年減14.5％，毛利率21.4％、營益率3.2％，低於去年第四季22.2％、6.5％及同期21.7％、5.9％，主因疫情致使中國大陸停工、影響產能所致。

以地區觀察，占51％的歐洲營收91.18億元，季減25％、年增29.1％，其中S&T貢獻達85％。亞太營收42.73億元，季減18.1％、年減12.1％，其中帆宣貢獻達75％。中國大陸營收27.66億元，季減24.2％、年增17％，其中帆宣貢獻55％、ODM族群貢獻35％。

至於美國營收17.11億元，季減51.3％、年減48.4％，其中S&T貢獻37％、沅聖貢獻24％。下滑較多主因在於旗下ODM廠沅聖因智慧家居產品客戶調整供應鏈策略，受產品需求減少、疫情影響出貨干擾，致使首季營收季減72.17％、年減70.47％。

(時報資訊)