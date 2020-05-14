戴資穎居家檢疫期間，拼拼圖消磨時間。（資料照／取自戴資穎IG）

3月份全英羽球公開賽結束後，羽球世界巡迴賽就因為新冠肺炎疫情暫時停擺中，選手只能留在家自主訓練、維持手感，因為暫時不用全球各地移動比賽，世界球后戴資穎多了些空擋，這兩、三周迷上拼拼圖。

戴資穎接受BWF世界羽聯官網訪問時說：「因為疫情留在台灣這段期間，我看了些電影、拼拼圖，最近在拼一幅4000片拼圖，已經快要完成了，我在訓練之外休息的周末空閒時間才拼，大概是兩、三周之前開始的。」

之前戴資穎透露東京奧運之後可能就要退休，隨著東奧延後到明年，小戴透露會打完2021賽季再思考，「直到明年球季結束後我再來決定，所以目前的計畫就是先打完明年球季。現在疫情賽事停擺，我就當作是一個適當的休息，畢竟之前賽程真的很緊湊，我可以稍微喘息一下，為東京奧運好好準備。」

小戴也透露，因為現在沒有比賽，訓練的氣氛比較輕鬆，也能在正常訓練之外嘗試一些不同的訓練，時程也不會拉得很長，「像是敏捷性、高強度訓練之餘，我們會玩沙灘足球，這是我過去沒體驗過的，所以我很享受。」

目前仍維持正常作息的戴資穎，每天早上7點到8點半就會離家訓練，練到上午11點就去吃午餐、稍事休息，下午2點再繼續訓練到傍晚5點到6點。

小戴坦言也會擔心復賽後因為有段時間沒比賽伸手有點生鏽，可能會透過模擬賽幫助自己找回比賽感覺，她也笑說：「現在沒比賽，羽球在媒體的曝光度比較低，希望大家不要忘了我喔！」

(中時 )