合庫金（5880）於14日舉行今年首季的法人說明會，會中合庫金出示最新各大項紓困統計指出，截至5月13日止，合庫金在紓困戶數及金額，分別高居全體行庫第1、2名，總金額已達642.6億、戶數為47,327戶。

合庫銀行辦理中央銀行轉融通C方案小規模營業人專案貸款送保件數7,941件，金額為38.45億元；配合辦理各項紓困貸款核准件數1,247件，金額為212.59億元；對於勞工紓困貸款送保件數29,580件，金額為29.58億元;自辦紓困貸款企業戶核准件數6,900件，金額為234.34億元，個人戶核准件數1,659件，金額為127.64億元。

合庫金線上法說會由金控總經理陳美足主持，揭示第1季經營績效，合庫金合併稅後淨利達41.05億元，較108年同期成長0.96%，成長率在公股金控排名居冠，總資產也較去年同期成長4.59%，每股盈餘（EPS）0.30元、ROE 7.23%及ROA 0.44%。

獲利貢獻方面，旗下銀行及壽險子公司均表現亮眼，獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，獲利占比約86%，109年第1季稅後淨利36.10億元，較去年同期成長0.75%，每股盈餘（EPS）0.37元、ROE 6.35%及ROA 0.41%。

其中，銀行業務存放款動能穩健，餘額持續增加，帶動利息淨收益較去年同期增加2.66億元，成長3.18%。此外，資產品質維持穩健，第1季底逾期放款比率為0.32%，較去年同期下降0.03%；備抵呆帳覆蓋率為373.75%，較去年同期增加16.48%；第一類資本比率11.06%，資本適足率（BIS）13.55%。

而在另一獲利引擎合庫人壽表現部分，獲利占比約8%，受惠於去年底銷售之「後收型投資型商品」帳戶管理費之挹注，稅後損益較去年同期增加6.9億元，成長逾25%。

在海外業務拓展部分，合庫銀行今年仍積極拓展海外據點，包括今年4月開幕的寮國永珍分行，目前已經在9個國家地區，設有24個海外據點，並規劃美國士頓分行、越南河靜分行及平陽代表人辦事處等3個據點的申設，逐步串聯中南半島金融網絡，為台資銀行在新南向國家據點最多、成長最快的銀行，未來將持續以「強化區域整合、落實在地深耕」策略方針，提供客戶優質且便捷的國際金融服務，以加速提升海外貢獻占比。

合庫最新統計，行動網銀目前已達93萬多戶，今年以超過百萬戶為目標。至於疫情對合庫金後續營業的影響，合庫金指出，展望第2、3季，疫情對經濟影響仍充滿不確定性，FED、央行降息、資本市場變動，理財客戶趨保守，都將直接影響利息、手續費，與金融投資三大核心收益，對此合庫會透過積極調整資產與負債結構、靈活運用商品組合、行銷策略以提升成長動能。

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