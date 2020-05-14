啟碁（6285）14日召開線上法說會，就第一季財報以及下半年展望做說明，啟碁董事長謝宏波指出，受到疫情影響，今年首季增加了不少防疫費用，再加上為因應今年二、三月間材料局部斷鏈的問題，公司增加備料，致庫存水位拉高，雖然公司已努力以優化產品組合和節省費用來提振營運，但今年首季EPS仍僅有0.64元，仍略低於去年同期的0.71元，惟首季表現，謝宏波仍給了「公司算是夠努力，表現也還可以」的評語，因為首季表現仍略優於公司在疫情高峰時的預估值。

謝宏波強調，若疫情未在下半年捲土重來，目前看來，今年首季應該是全年的谷底，下半年的表現應有機會優於上半年。

展望未來，謝宏波指出，就產線來看，大致在五月中旬生產線都已相繼解封或有條件的條封，預期六月產線就可以恢復正常，不過，啟碁所謂的恢復正常生產，指的是可以啟動近九成的產能，畢竟現中美洲、東南亞仍有部分地區尚未解封，狀況如何還有待觀察，至於中國大陸目前看起來，已經沒有太大的問題。

惟著眼於疫情影響和中美貿易戰短期內應該不會結束，若以產品金額估，啟碁在產能的規畫上，越南的出貨佔比大概在12％至15％，餘下則由大陸昆山和台灣分食，各佔40％至45％左右，謝宏波強調，由於未來仍有擴產的需求，今年資本支出高達13至15億元，包括越南V2廠和南科廠都會再持續擴產，目前看來自有資金尚足以支應，今年沒有募資計畫，也不考慮買回庫藏股。

(工商 )