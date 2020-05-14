特斯拉（TESLA）執行長馬斯克（ElonMusk）最近真的在國際財經新聞媒體上曝光度相當高，除了他先前表示，特斯拉股價太高造成自家股價狂跌、包括加州弗里蒙特工廠復工也鬧得沸沸揚揚，還有他在月初誓言要出售多數有形資產，馬斯克繼稍早掛牌出售位於加州的2處房產後，如今再新增出售加州5處房地產，總價接近9750萬美元，約新台幣29.14億元。

特斯拉執行長馬斯克本月初誓言要賣出「幾乎所有」有形資產。（圖／Business Insider）

馬斯克1日突然在推特上表示，打算將所有有形資產賣掉，並稱他將不再持有房屋。原先外界揣測是因為他需要現金流，不過他事後表示出售房產不是為了錢，而是希望能「簡單生活」，甚至透露乾脆租個小房子住就好。

據《彭博》和《Business Insider》等外媒指出，馬斯克最新釋出的待售房產中，4處是在洛杉磯西部貝萊爾（Bel Air）社區，當地可說是數一數二的頂級社區，另外1處則是在舊金山灣希爾斯堡（Hillsborough）鎮豪宅。

據美國房地產數據庫公司Zillow網站供不，馬斯克新出售房產清單中，洛杉磯的4處房產，總要價達6250萬美元，大約是新台幣18.68億元，舊金山的豪宅則要價3500萬美元，折合台幣約10.46億元。

至於瑪斯克月初出售的2處房產，合計總價3950萬美元，約新台幣11.81億元，其中1處是已故好萊塢男星吉恩懷爾德(Gene Wilder)的故居，馬斯克上週和喜劇演員羅根（JoeRogan）會晤時也聊到出售大部分資產一事，當時他表示，多數民眾對億萬富豪普遍存在不滿，認為他們奪取了大部分的財富，因此他認為出售豪宅，省得讓人眼紅。

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(中時電子報)