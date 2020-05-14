全國公務人員協會榮譽理事長李來希批評支持罷韓的小燈泡母親、時代力量立委王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，引發公憤。國民黨上午表示將李先行停權，再行黨紀處分；台中市議員羅廷瑋下午跑到中央黨部外拉起「拒絕豬隊友」、「退出國民黨」白布條，呼籲黨中央儘快開除黨籍，並建立快開鍘失言黨員的SOP。

國民黨考紀會今天上午在黨員檢舉下，已根據黨章相關規定，對李來希先行做出停止黨權處分，出面接受羅廷瑋訴求的考紀會編審劉光裕指出，由於必須聯絡考紀委員過半出席，預定6月可開會，至於是否撤銷或開除黨籍，將待李來希黨籍所屬的地方黨部陳報相關調查報告，再行議處。

羅廷瑋說，他今天北上前已幫李來希擬好「退黨申請書」，希望李能參考聲明內容，主動退出國民黨，以示道歉。但他上午經多次連繫，李來希都宣稱今天氣色不好、不便接受採訪、不方便上鏡頭，還表達希望此事能夠落幕；在他看來，李來希就是不敢見面，令人羞愧，他希望黨中央當機立斷，早日做出黨紀處分。

羅廷瑋也說，過去已有太多這種失言的豬隊友，導致黨及黨公職一再努力都付諸流水，因此他也呼籲黨中央要建立SOP，考紀會也要有類似「快打部隊」，遇有這種事例就立即啟動黨紀處分，以免大量失血。

(中時 )