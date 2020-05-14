新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，美股自2月19日歷史高點後一路崩跌，2020年第一季度美股大跌33%，創有史以來最慘Q1表現，直至美國聯準會(Fed)3月25日當周宣布無上限量化寬鬆(QE)，大舉購債與不動產抵押證券(MBS)，美股止跌強彈逾26%。不過，Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer卻認為，美股反彈不是經濟復甦，主要是大型科技股、醫藥股支撐這波漲勢。

雖近日重啟經濟可能有疫情重燃疑慮，陸美貿易戰再度開打，以及美國聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jeremy Powell)呼籲白宮，要為接下來的經濟衰退做好救市準備，此悲觀言論造成美股本周連3跌。

Tony Dwyer認為，經濟其實還沒復甦，原因是仍讓股市擺脫衰退的產業股價沒有上漲，這波漲勢主要來自大型科技股以及醫藥股，而非金融股或是工業類股、非民生必需品等景氣循環股。

美股雖本周連3跌，但美股已經從歷史高點崩跌後收斂不少跌勢，代表科技股的那斯達克指數甚至離歷史高點僅剩下不到10%的差距。

Tony Dwyer指出，在Fed連續的救市行動後，美股主要以防禦股，也就是受惠於遠端辦公的大型股票，以及對新冠肺炎疫情療法有相關的醫藥股。Fed在 4 月 9 日宣布向市場挹注額外 2.3 兆美元資金到市場，但銀行股以及標普500指數工業板塊卻未見起色，代表Fed表明對信貸市場的支持，只是為了避免整體市場走進糟糕方向。

Tony Dwyer表示，若想看到美股真正恢復正常波動，就必須等待市場上的敏感訊息出現強而有力的訊號，也就是說是，市場預期經濟出現V彈，信貸市場表現將超過股市，但目前來看情況卻相反。

(中時電子報)