副總統陳建仁520將卸任，他透露，新任副總統賴清德已找他談過要如何做一個副總統的工作，陳建仁表示，他覺得賴清德會做的比他好，因為賴的能力和政治經驗都比他豐富，相信蔡英文總統會交付給賴更重要的工作。這4年的就近觀察，他也發現了蔡總統的改變。

陳建仁今天與媒體茶敘，媒體詢問會給賴清德何種建議？他說，任何政策不可能得到每個人的讚賞，「有褒有貶本來就是政治會面臨到的」。

他說，不管是當初的年改、婚姻平權，還是現在的防疫，都不能因為少數人的批評而灰心喪志，合理的批評應該改進，不合理的批評則是要一笑置之，堅持理想進行，「這是很重要的」。

陳建仁認為，賴清德在副總統崗位上應該會做的比他好，賴也曾經與他聊過關於做副總統的工作，他告訴賴，副總統是備位總統，最重要的是總統指派哪些工作，全力以赴就對了。

他也告訴賴清德，蔡英文是知人善任的總統，賴在能力和政治經驗都比他豐富，相信蔡總統會交付給他很重要的工作和新的使命，創造新的局面，讓台灣愈來愈好，也使台灣走上自由民主和人權的路上更踏實。他相信未來4年會賴清德必可輔佐蔡總統帶領台灣向上，達到更好的境界。

陳建仁也笑稱，他這4年來最大的改變就是頭髮變白了，但身處其中，也讓他了解，在國家政治運作中要面面俱到、考慮周詳，每一個利害相關者都要去整合，這包括年金改、婚姻平權、新冠肺炎的防疫都是一樣。

他說，政治比學術研究更困難、複雜，他最佩服政治家，因為這真得很不容易，但他也發現，這4年來，台灣真得可以透過溝通協調，把改革完成，讓他對台灣更有信心，也相信在未來道路上會走得更穩。

他就近觀察也發現蔡英文總統也有了改變，她改變了各種做事情的方法，把台灣帶到更好的未來，包括做事更圓融、更包容，讓團隊展現高度的和諧，「這是不容易的事情」。

(中時 )