基隆市警察局第四分局日前(6日)接獲通報，觀光景點「虎仔山」、「地標」遭塗鴉客惡意亂畫，造成居民和遊客觀感不佳。警方經監視器調閱查證後，鎖定惡意畫鴉的男子，並將該名男子帶回警局偵辦，全案以「廢棄物清理法」函送基隆市政府裁處。

基隆市的中山區中山二路51巷迴車塔牆面，遭不明人士以噴漆大面積塗鴉，該地為熱門觀光景點必經之路。(基隆市警察局第四分局)

基隆市的中山區中山二路51巷迴車塔牆面，遭不明人士以噴漆大面積塗鴉，該地為熱門觀光景點「虎仔山」、「地標」必經之路，塔內牆面出現大量塗鴉，造成當地居民、遊客熱議及負面觀感，經警方調查後，立即召集人馬進行全面調查追緝「塗鴉客」。

據了解，員警調閱周遭監視器影像，請求鄰近商家及私人住宅提供監視影像後，鎖定一名「塗鴉客」，並在昨日(13日)通知到案解釋，塗鴉男子向警方坦承當日(6日)凌晨，前往基隆地標觀賞夜景時，見迴轉塔牆面有零星塗鴉痕跡，一時興起便拿出噴漆進行大面積塗鴉創作，全案詢後依「廢棄物清理法」函送基隆市政府裁處。

(中時電子報)