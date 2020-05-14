永遠的巨星張國榮儘管已經離開了17年，但是喜歡他的影迷們每一年都會在有關他的任何特別節日紀念他，17年來從不間斷。他過往演出的經典愛情代表作品《夜半歌聲》及《白髮魔女傳》於今年完成4K數位修復。《白髮魔女傳》中除了張國榮與林青霞這對經典CP，也看到影帝級演員吳鎮宇和「靚絕五台山」已逝演員藍潔瑛的精彩演出。

《白髮魔女傳》中除了哥哥張國榮與大美人林青霞水中激情戲讓觀眾留下深刻印象，觀眾也可以聽到張國榮的粵語原聲演出。而由吳鎮宇和呂少玲飾演的連體嬰魔教教主姬無雙，也是電影中一大亮點。這對背脊相連的魔教姊弟，連睡覺都要側著睡，被世人師為怪胎的他們，個性扭曲、嗜殺成性。其中一幕全裸展現連體嬰的畫面，如今首現大銀幕，26年後再看還是覺得驚世駭俗。

劇情中吳鎮宇其實愛著林青霞，卻因自身的缺陷無法正確表達感情，更難讓他獲得自己想要的愛情。有一幕吳鎮宇趴在林青霞身上試圖侵犯，無奈背上的連體嬰姊姊卻不斷揶揄嘲笑，狠毒卻悲哀的角色特性展露無疑。吳鎮宇將詭異也愛得盲目的角色個性完美演繹，把一個反派角色演得傳神，甚至讓觀眾同情他的遭遇，讓人留下了深刻的印象，而且對當年還算晚輩的吳鎮宇敢如此大膽趴在天后級林青霞身上，也算是膽識過人，展現超強演技。果然在2000年時吳鎮吳憑著《槍火》在金馬奬稱帝。

藍潔瑛早年有著「靚絕五台山」的綽號，意指美麗冠絕香港五家電視台。（華映娛樂提供）

而藍潔瑛在電影中飾演的是愛慕著卓一航的師姊，為了愛師弟還殺了自己的定親對象，但卻只能看著師弟和魔女相戀。藍潔瑛把師姐扭曲的情緒演的入木三分。早年在香港無線電視台跟劉嘉玲、吳君如等人同期接受演員訓練的她，有著「靚絕五台山」的綽號。此綽號意指美麗冠絕香港五家電視台，當年出道後也大受歡迎，其影劇代表作如《義不容情》、《大時代》等至今都讓人難忘。而在台灣影迷心中還有周星馳電影《大話西遊》中的「蜘蛛精」春三十娘，及《唐伯虎點秋香》中唐伯虎嗜賭的大老婆。可惜晚年的藍潔瑛精神狀態一直不太穩定，曾經多次在香港街頭被影迷們拍到她精神恍惚坐在路邊的一面。已經漸漸淡出娛樂圈的她，在2018年被發現倒斃於家中，懷疑在廁所跌倒失救致死。在《白髮魔女傳》的演出，可再次見到她大銀幕的風采。

影迷們除了可以看到張國榮與林青霞這對絕代CP，也可以重溫影帝吳鎮宇和藍潔瑛在《白髮魔女傳》中的精彩演出。《白髮魔女傳》將在5月15號再度重現大銀幕。除此之外，張國榮另一部愛情代表作品《夜半歌聲》也將在6月5號上映。電影公司為了滿足哥哥的影迷們一次享受兩部苦戀愛情巨作，推出好康套票組，只要400元的超值優惠價即可一次購買兩部片的電影票，讓影迷們對哥哥的懷念不間斷。更多購票及電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團。

(中時 )