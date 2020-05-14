工業重鎮桃園自2015年以來，上市櫃公司工業地產的交易件數達86件、金額超過700億元，其中地價相對較低的楊梅更吸引鄰近廠商購地擴廠，共有14件交易居桃園各區之冠，又以壽險業投資楊梅工業用地佔比最高，比例近半。

中美貿易戰及新冠肺炎，使全球經濟成長趨緩，不過製造業轉單效益以及伴隨部分台商採行分散製造及分散市場的政策，成為工業地產續旺的利多。據信義全球資產統計，龜山、中壢、觀音、楊梅四區，四年多來工業地產交易金額均突破百億元，又以楊梅交易件數最多，從2018年以來交易量開始增加，吸引迅得機械、欣興電子等台商回流投資擴廠。

除了製造業外，壽險業也是投資桃園大宗，包括國泰、南山、全球等近年均積極布局桃園倉儲物流市場，其中，國泰人壽在楊梅工業地產的投資金額達54.5億元，分別在2015年以21.9億元買下上田段、及2019年以32.59億元買下二重溪段土地。

信義全球資產工業地產部主管段禮帆指出，台商返台設廠，帶動整體桃園工業地產快速翻紅，電商崛起，倉儲物流中心具長期穩定租金收入，更吸引壽險業看準物流業需求持續拓點，除了蘆竹、大園區外，楊梅也吸引了國泰人壽投資2筆工業土地，興建倉儲物流中心，建商也看準楊梅工業用地，興建廠辦大樓。

台灣此次防疫表現相當優秀，外商開始重新布局，蘋果近期擴大來台投資，在桃園龍潭園區再蓋新廠，桃園工業地產始終是大型企業角逐之地。

段禮帆表示，楊梅區因地理位置獨特，產業聚落完善，以幼獅工業區來說，工業地每坪18～22萬元，二重溪段與大金山下段每坪13～16萬元，價格較新北及桃園其他區域親民，吸引新竹湖口、科學園區以及桃園工業區相關企業買地擴廠。

(工商 )