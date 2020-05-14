疫情趨緩，科廠商無薪假人數大減九成，竹科管理局局長王永壯14日表示，竹科廠商在4月疫情高峰時有八家、745人實施減班休息，不過目前已減少至三家、63人，一個月來已減少九成，主要原因在於國內疫情控制良好和政府的紓困措施起了作用。

王永壯表示，三個科學園區廠商營業額3、4月還沒統計出來，不過前二個月仍有6.86%的成長，三個科學園區進貿易總額前四月年成長9.5%，其中進口額更大增18.8%，顯示疫情控制得宜、快速趨緩，除了少數個別廠商外，大致對園區相關產業影響不大。

以個別產業來說，電腦周邊產業及半導體產業營業額多未受疫情影響，營業額仍維持成長，不過如精密機械產業和光電產業，則是受到肺炎疫情和中美貿易戰影響較大的產業。

王永壯表示，自去年以來台商回流氛圍濃厚，此次國內防疫措施作得好，對科技產業來說是正向循環，廠商回流加上國際大廠探詢積極，例如高通即在進行建廠，竹科管理局也積極擴充園區用地，解決廠商擴廠缺地問題，寶山一期正進行中，寶山二期待行政院核定，竹科X計劃目前正送行政院審核中，明年也會開始推動，未來除了規劃向台肥取得D6街廓用地之外，也會邀請國際大廠進駐。

(工商 )