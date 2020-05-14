雖然台灣的新冠肺炎疫情趨緩，但近日仍有知名餐廳紛紛傳出受疫情影響而停業的消息。開幕40多年的老店「吉立餐廳」自21日起暫時不營運，藝人藍心湄投資的「KiKi餐廳」復興旗艦店也在臉書粉絲專頁宣布自6月16日起暫時停止營業，目前民眾仍可到另外3家分店用餐；對於停業消息，2家餐廳皆表示是「暫時」歇業，重新開店日期會再視情況而定。

「KiKi餐廳」復興旗艦店宣布自6月16日起暫時停止營業。（圖自KiKi餐廳臉書粉絲專頁）

位在新北市、鄰近捷運新埔站附近的「吉立餐廳」自已營運43年，承載不少人宴客、聚餐的回憶。「吉立餐廳」以提供中菜為主，不只接散客，也包辦喜宴、大型宴客，除了桌菜外還有套餐，料理選擇豐富，許多饕客都對餐廳留有價格實惠、服務親切的好評價，餐廳在4月就曾宣告停業1個月，5月才剛重新開門營業，如今卻又因仍在虧損而再次停業，重新開業的日期仍不一定。

自1991年開設首家店面的「KiKi餐廳」為藝人藍心湄所投資開設經營，股東還有陶晶瑩、舒淇、Roger等知名藝人，以供應各式噴香下飯的四川成都料理為主，加上許多明星推薦加持下，餐廳也迅速打開知名度，近年更發展出乾拌麵及麵店品牌，更進駐海外，累積不少忠實粉絲。

而繼誠品新板店在日前宣告自4月15日至7月14日暫時停止營業後，如今復興旗艦店也宣布於6月16日暫時停業，將視疫情狀況再公告恢復營業的日期；目前「KiKi餐廳」在台還有延吉創始店、台北東豐店及誠品信義店3家店面營業中。

(中時 )