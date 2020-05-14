北市府為新冠肺炎疫情，發布9項短期紓困措施，其中有6項原本從3月實施至5月，市長柯文哲14日宣布延至8月底，柯文哲表示，希望再注活泉，即時減輕市民及企業租稅、貸款及民生負擔，扶助弱勢並創造更多就業機會，一起度過疫情時期，迎向經濟復甦期。

財政局指出，6項再延長3個月的紓困措施中，「減租」是承租市有房地做營業使用可減租50％、國宅及社宅承租人減租20％；「減價」為營業用水費全面減價15％、防疫醫院防疫旅館比照公共用水減價50％；「優息」是中小企業專案融資貸款總計減少1.5％利息負擔獲企業負擔0.92％低息、公營當鋪受疫情影響利息減收50％。

「補貼」為公車營業車輛每輛每月補助8000元、聯營公車運價不扣減車廂外廣告收入40％，其餘細項則按照中央；「延租」是營業額減少15％者3至8月的租金可延繳1年，或依營業額減少情形延長契約；「停租」則是因疫情暫停營業、依實際停業面積停止計租。

財政局說明，其他3項紓困措施中，「延稅」本就延12個月，「降稅」則視疫情狀況、未定日期限，「勞工紓困」千人防疫就業也未定日期。財政局強調，值得一提的是「減租」已核准9892件，減收租金約5.74億元；以及「減價」有16餘萬戶受惠，已減價用水費約0.35億元。

柯文哲表示，目前中央已核定5.66億紓困補助，預計再申請14.84億；市府未來預計投入3億元振興受損產業，並提供各類場地使用規費及門票規費減徵50％優惠。

(中時 )