樹德科技大學設計學院室內設計系的木質人工廠，這是全台室內設計系與工廠結合。學生考取證照不用出校門，日前，共有19名學生考取家具木工乙級技能檢定，增加學生的就業競爭力。

樹德科大設計學院院長周伯丞，為了讓學生能在就學期間將專業與業界快速銜接，提報計畫設置木職人工廠，並獲教育部1700萬技職再造獎勵補助；在系主任紀順堂持續接力下，木職人工廠並通過檢核認證，成為勞動部技檢中心的合格考埸。

室設系也成為國內相關科系中，唯一具有傢俱木工乙級核定考場設置的科系，嘉惠許多認真累積專業學習，並志在考證的學子。

紀順堂表示，除了硬體設備之外，該校的師資陣容也很堅強，商請具國家級木工檢定裁判資格的楊昭盛、楊正義、周清添、劉慶郡等專業老師，到校指導二、三年級學生的木材加工技術、家具設計製作，以及專題等相關課程，並鼓勵學生參加技能檢定。

2020年度總共有19名學生取得家具木工乙級技能檢定的優異成績，該項證書經過81小時的換證講習並通過考試後，可同時取得室內裝修專業施工人員證照，對於學生未來不管是就業或創業，都是最直接的助益。

此外，樹科大多年來與高雄市政府合作「高雄厝」與光電系統項目，這也是大學與地方政府合作的展現，加強產官學的交流，設計有特色的景觀陽台。

(中時 )