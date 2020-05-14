啟碁(6285)今(14)日舉辦法人說明會，首季每股獲利0.64元，董事長謝宏波表示，「優於先前在2月底的預估」，預估第一季應該是今年營運谷底，下半年若疫情舒緩，加上市場動能恢復，今年下半年則會優於上半年，另外，今年全年毛利率優於去年，也為啟碁今年一大努力目標。

董事長謝宏波表示，啟碁第一季表現優於先前在2月底的預估，目前大陸地區陸續復工，先前是因為怕有斷鏈問題，所以積極拉貨，為庫存做準備，所以第一季庫存水位比較高，隨著疫情緩和下，會依照供需做調整，控制在合理水準。

啟碁第一季營收133.66億元、季減少16.8%，單季合併財報稅後淨利2.51億元，每股獲利0.64元，單季毛利率為11%。

謝宏波表示，啟碁第一季應該是今年的產銷谷底，不論是材料供應、生產等營運都不是很順暢，但預計第二季下旬開始，公司內部已經回復正常步調，展望下半年，主要有兩大因素要看，即新冠肺炎是否可以真正緩解、不再次爆發，以及市場動能的恢復，尤其是汽車市場，從3月開始到現在，客戶受傷很嚴重，如上述這兩個基本可以逐步恢復，則預計今年下半年則會優於上半年，但這個看法還不是十分確定，預計要到6月中旬，和客戶有再次確認後，可以看得更清楚，另外，他也提到，「今年全年毛利率可以優於去年」，也是啟碁一個重要的目標。

啟碁過去幾年來持續調整產品市場分布，未來希望可以加大歐洲、大陸以及日本地區的份額，歐洲主要是針對汽車、當地營運商合作，至於大陸，因為在當地有研發團隊，也和當地系統廠商合作，希望可以有進一步進展。

啟碁目前共有四大產品線，包含網路通訊、車用與工業解決方案、連網家庭及其他。網路通訊產品包含企業及基礎網路建設的企業用無線路由器、企業及交換器以及消費型無線模組行動網路裝置等；車用及工業解決方案則有車載資通訊設備、衛星廣播、數位廣播裝置、先進駕駛輔助解決方案及智慧電表、連網家庭包含寬頻解決方案、連網電視、智慧家庭、物聯網、衛星電視接收器及家庭安房；其他則有天線解決方案及智慧追蹤解決方案。

(時報資訊)