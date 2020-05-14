壽險保費懸崖比想像中的陡峭。3月才預估今年新契約保費會比2019年衰退20％的富邦金控，其總經理韓蔚廷14日再度依現行環境預估，全年新契約保費應是衰退30％，即去年有2063億元新契約保費的富邦人壽，今年可能連1,500億元都不到。

不過韓蔚廷亦表示，因為增加分期繳保單的銷售，富邦人壽今年續年度保費仍有10％的成長。即全年會有4,300億元左右的水準，因此全年富邦人壽總保費估約5,750億元上下，只會比2019年微幅下降約3.7％左右。

今年初壽險責任準備金利率已下調1碼（0.25百分點），且死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、服務契約利潤（CSM）不得低於零等措施也要在7月1日上路，原本富邦金在3月法說會時是預估今年新契約保費約衰退20％。

但約隔二個月，金管會又確定7月1日責準利率再降，新台幣保單1碼、美元保單2碼，再加上宣告利率4月已調降，富邦金在14日首季法說會上預估新契約保費衰退幅度由20％擴大到30％，全年新契約保費也約再少200億元左右。

富邦人壽前4月新契約保費約437億元，比去年同期衰退約47％，韓蔚廷表示，今年才過四個月，還有八個月，內外在環境難估，目前預估新契約保費30％左右，仍要看國內外市場因素調整。

(工商 )