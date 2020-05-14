520新內閣只有局部調整，且財經團隊幾乎是原班底，工商團體負責人解讀是，政府的財經政策在防疫、紓困、振興的現階段是求穩，因此盼不只要求穩，更要致力發展經濟，促進台灣轉型升級。

520新內閣，工商團體原本期待能以「籌組財經內閣」為主要選項，以利疫情過後衝刺經濟，不過，對幾乎是原班底的財經團隊，工商團體負責人認為，也是有利於政策的延續，有時改善比改變重要，但都不能忘了拚經濟。

工商協進會理事長林伯豐指出，520後財經政策應著重於三方向，第一是紓困後的振興上，政府要對營運正常、繳息正常的企業，在融資上要有「力挺」的明確態度，不要到時連營運正常的企業都將受到波及。

第二是，他說，應運用台美關係空前友好的契機，設法簽定台美FTA，而不只是加入WHA，台美簽定FTA才能對台灣經濟發展有實質的助益；第三是，在兩岸關係上，提出對台灣有利且能為大家接受的政策，並讓ECFA持續，才能有助於疫情後的經濟發展情勢。

商總理事長賴正鎰指出，台灣經濟受到疫情重創，又有中美貿易戰火持續延燒的情勢下，本來是期待政府520能籌組財經內閣，但看來政府在財經政策上，似乎是「求穩」為重，並「穩中求發」，暫時還看不出有「大開大闔」的感覺，不過，他說，求穩、穩中求發展固然重要，但還是要有開創、大刀闊斧的作為，特別是疫情過後，各國都會開始比賽誰最快恢經貿生機。

中小企業總會李育家則認為，有時改善比改變重要。在眼前還在紓困、振興的階段，由原班底的團隊持續有利於政策的延續。他說，站在中小企業總會的主場，不管內閣怎麼換，重要的是不忘了振興中小企業的政策，以及致力於經濟的發展。

(工商 )