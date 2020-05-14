南水局各水庫進行堰壩安全檢查，確保相關設施於豪雨期間正常運作。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

依據中央氣象局資料，中度颱風黃蜂持續接近台灣，面對即將可能來襲的颱風及後續梅雨鋒面，水利署南區水資源局抗旱、防汛同時進行，積極整備相關防汛工作。

南區水資源局局長連上堯表示，5月14日曾文水庫蓄水率8.43％，牡丹水庫蓄水率42.29％，阿公店水庫5.12％，目前各水庫皆尚有滯洪空間。

面對極端氣候，南區水資源局審慎以對，4月底前已完成各水庫堰壩安全複查及自主防汛操作演練外，並就各項土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施亦已完成安全檢查及測試，以確保相關設施於豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。

因梅雨季未到，各水庫正值低水位，連上堯亦請各水庫加強清淤作業，曾文水庫今年度至5月10日止，總清淤量已累積131.37萬方，高屏溪攔河堰總清淤量亦已累積達156.99萬方。

此外，針對可能豪雨造成水源濁度飆高，南水局將適時啟動水源備援機制以穩定供水，並密切注意庫區水源濁度變化，適時進行排砂操作以達水庫蓄清排渾之目標。

(中時 )