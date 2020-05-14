立法委員傅崐萁因炒股案判刑定讞將入監服刑，民進黨立委鍾佳濱今天在立院司法法制委員會提臨時提案，請監察院查明，未喪失立委資格入監服刑者，是否有申報財產義務？監察院財產申報處則回應，執行上因為當事人入監服刑有實質困難，等他出來再請他依法申報。民進黨立委劉世芳質疑，「這麼好喔？」

傅崐萁雖然確定要入獄，但中選會副主委陳朝建今天表示，傅崐萁並沒有受褫奪公權的宣告，因此沒有補選的問題。也就是說，傅服刑期間只要他沒有請辭，仍具有立委身份。

鍾佳濱今天在司法法制委員會提臨時提案，請監察院查明，未喪失立委資格入監服刑者，是否有申報財產義務？何種情況下會免除申報義務？現行財產申報制度有無改善建議？並要求監察院針對上述問題於一個月內向司法法制委員會提書面報告。

監察院財產申報處則回應，針對這個議題，法務部有函釋，當事人如果目前在入監服刑，執行上就有實質的困難，因此會等他出監之後，再依法請他申報財產。

劉世芳質疑，這樣子很奇怪，他也是要納稅。監察院秘書長傅孟融表示，實務上執行如果有疑義，要問主管機關的法務部意見，他們有權解釋法律規定。劉世芳感慨，「這麼好喔？」

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(中時 )