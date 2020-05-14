25噸鋼捲甩飛落面，撞成大洞。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

25噸鋼捲甩飛落面，撞成大洞。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

25噸鋼捲甩飛落面，撞成大洞。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

美港公路往國道3號和美交流道，發生拖板車運載25公噸鋼捲片，沒有做好安全牢固，在車輛行進速度作用下，龐然鋼捲突然騰起重甩落柏油路面，轟然巨響，嚇壞後方來車，柏油路面也撞出大坑洞，幸好拖板車還沒上高速公路，否則龐然利刃飛空殺出，後果不堪設想。

事故發生，和美警分局出動指揮現場，重達25公噸鋼捲，還必須動員吊車才有辦法移動，造成車輛回堵，初步研判駕駛以為鋼捲非常重，不會有滾落的問題，就直接載運上拖板車上，殊不知在速度的作用力下，再怎麼重的鋼捲，還是可能被甩飛、滾落，釀成重災。

員警現場協助指揮交通，鋼捲還滾滑10米，宛如龐然的超級大巨斧，壓毀了柏油路館，劈出的一到深坑，就壓在「禁行機車道」的禁字上。幸好後方來車紛紛閃避， 沒有造成傷亡。

警方將依道路交通處罰條例中，規範貨物裝載上路的條文，進一步調查是否超重、有沒有綁妥等依法開罰。

(中時 )