由網易研發、龍邑代理的日式動漫風機甲對戰競技遊戲《超機動聯盟 Super Mecha Champions》營運團隊宣布，將在5月14日重磅更新！在明朗的月光下，《滿月之戰》中的人氣角色與強大機甲降臨機動都市，又將在SMC的戰場上碰撞出怎樣璀璨的火花？

超機動聯盟X滿月之戰 聯動啟動！(YouTube/Super Mecha Champions)

《滿月之戰》是由Nexus製作的原創電視動畫，作為 2019年的7月人氣新番，在觀眾中獲得了絕佳好評。在赤紅的滿月之夜中，普通女子高中生小日向滿月捲入了被稱為AROMANOX（魔動人偶）的機甲的機戰之中，得到少女新月艾爾涅絲塔深海相助後，與屬於自己的機甲相遇，命運的齒輪也開始運轉。

本次《機動都市X》與《滿月之戰》於5月14日起至6月10日止，將展開為期四周的夢幻聯動，為選手們帶來了精彩的新模式、新活動、新典藏！

●新模式上線 都市上演滿月之戰

在聯動期間，選手們在「勝者為王」模式，將有概率隨機匹配到特殊的「滿月之戰」模式。在這個特殊模式中，機動都市的場景將受到滿月之戰的影響，發生巨大的變化，場景內也將出現特殊的傳送門和符石碎片，為戰局帶來更多變化。

傳送門將圍繞安全區或空投隨機生成，每次產生一組兩個相互對應的門，並在地圖上顯示位置，選手們可以靈活加以利用。當然，只有走出傳送門的那一刻你才會知道，迎接你的是豐富的資源，還是一場激烈的遭遇戰。

在滿月之戰中，機動都市的各處散落著攜帶特殊能量的符石碎片。如果能夠收集大量碎片，選手將解鎖護符並且主動選擇特殊能力，包括減少技能cd、獲取護盾、附帶吸血效果等等。但與之相對的，想要獲得這霸道的效果，需要選手付出非常多的努力。

●新典藏抽獎 滿月新月降臨異世

本次聯動中，動畫《滿月之戰》的主角們穿越時空來到了機動都市中！她們的到來不僅為都市增添了亮麗的風景，更在SMC的戰場上掀起了一場全新的風暴！

在活動期間上線的聯動典藏抽獎中，選手們將有機會抽到滿月之戰主題的S級滿月之戰聯動駕駛員及機甲外觀！

(圖/龍邑股份有限公司提供)

聯動作品滿月之戰中的兩名少女，滿月與新月來到SMC大賽，為選手們帶來一場場巔峰碰撞的機甲決戰！屬於新月的強大機甲——AROMANOX“堇貓”也將降臨機動都市，機體玲瓏卻充滿了驚人的爆發力與殺傷力，又將在全新的戰場上帶來怎樣的精彩表現呢？一切等你揭曉！

(圖/龍邑股份有限公司提供)

(圖/龍邑股份有限公司提供)

看完以上內容，相信你已經迫不及待想要到機動都市中，與滿月之戰進行命運的邂逅了。同時，未來SMC聯盟還將繼續為選手們帶來精彩的活動，更多的新機甲，新角色，全新模式，敬請期待！

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