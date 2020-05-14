新冠病毒危機引發的市場混亂使更多的資金流入了大陸股票，一些策略師將其視為長期趨勢的一部分。流量跟踪公司EPFR的負責人托德·威利茨（Todd Willits）在4月下旬的電話採訪中說：「我們發現，全球許多外國經理人正在這場動盪中對其資產進行重組。」 「人們希望增加對大陸的成分。」

EPFR的資金流數據顯示，隨著美國股市在3月跌至三年低點，超過800只基金中分配給大陸股市的資金佔其管理的近2萬億美元資產的近四分之一。這比一年前的約20％和 六年前的約17％有所增加。數據涵蓋將持有的股票分解為在大陸大陸，香港，台灣，美國和新加坡上市的九種股票的基金。

儘管美國股市已從4月份的低位顯著回升，但大陸內地股市表現相對較好。截至目前，上證綜指今年迄今下跌了5.2％，而截至週二收盤，標普500指數今年迄今下跌了11.1％。

EPFR的數據顯示，近幾週以來，大陸專用股票基金出現了資金流出，因為許多基金為了贖回或客戶的現金要求而出售。不過，EPFR表示，資金流出是暫時的，它表示，跨多個地區投資的資金將維持其在大陸的分配，而以犧牲其他市場為代價，以實現總體投資回報目標。

對於專注於全球新興市場股票的投資基金，對大陸的平均分配為34％，而投資於除日本以外的亞洲股票的基金的大陸分配為38％。

隨著世界上兩個最大經濟體之間的貿易緊張局勢繼續加劇，美國的政治壓力越來越大，以限制美國對大陸公司的投資。

除此之外，上個月，投資者的資金用於美國政府管轄範圍以外的欺詐性業務的潛力再次凸顯。在斯達克上市的瑞幸咖啡披露了約22億歐元（3.14億美元）的加工銷售額，這家大陸咖啡連鎖經營者的股票在停牌前暴跌80％以上。

但是，即使在美國，投資者對大陸股票的興趣仍然很高。

上週五，5月8日，金山毒霸雲成為了第一家大陸公司去在美國上市以來，瑞幸咖啡醜聞和冠狀病毒爆發，這影響了一些投資者。自那以來的三個交易日中，金山雲的股價上漲了40％以上，這家雲計算公司的估值已經達到50億美元。

摩根大通，瑞銀（UBS），瑞士信貸（Credit Suisse）和中金公司是此次發行的承銷商，這是互聯網和軟體母公司金山軟件（Kingsoft）在香港上市的副產品。

雲計算衍生公司的首席財務長亨利·赫說：「我們確實看到了一份非常高質量的訂單簿，其中潛在的股票認購包括了所有主要國家/地區的高質量長期投資者和信譽良好的機構。」他預計第一季度的總收入將「不低於」第四季度。

外國對大陸大陸股票的投資僅佔整個市值的一小部分，部分原因是對進入的限制。但是A股正逐漸成為全球投資組合的一部分，特別是在索引公司MSCI於2018年宣布大陸大陸股票將成為其基準新興市場指數的一部分之後。追踪MSCI股指的資產超過1萬億美元。

對於紐約景順（Invesco）新興市場股票團隊的團隊負責人兼高級投資組合經理賈斯汀·勒弗倫茨（Justin Leverenz）而言，鑑於本地醫療保健和技術創新以及冠狀病毒對其他國家的相對較大衝擊，大陸股市代表著下一個新機遇。主要經濟體。

他說：「每十年我們都會有一個巨大的牛市。」他指出，此前美國技術和日本股市的上漲。「即使是較低的增長水平，大陸也將成為未來十年（超過）增長的主要推動力。」

(中時電子報)