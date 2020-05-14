泰國億萬票房爆笑喜劇《淒厲人僧》今日發布幕後花絮〈鬼僧篇〉，首度公開片中恐怖鬼僧的幕後祕辛，原來飾演「鬼僧」正是泰國當紅人像歌手達爾姆泰‧普蘭西普，暱稱Timethai的他現年24歲，不僅外型出眾、身材精實，舞技更是一流，是泰國當前炙手可熱的超人氣偶像，出道十年來每首單曲觀看次數動輒數千萬，其中舞曲「Hidden Line」甚至突破一億觀看次數，簡直是新生代最強人氣王！

這次他在《淒厲人僧》中的「鬼僧」戲分極重，幾乎每場戲都要聲嘶力竭的表現出憤怒，一出現總讓人感到不寒而慄！有趣的是，電影在泰國上映後引發熱議，還有眼尖觀眾發現片中鬼僧死去前的模樣，竟意外撞臉《死侍》中萊恩雷諾斯脫下頭套的傷疤頭造型，對比照一曝光也逗樂網友並搞笑留言：「原來是超級英雄片！」「光頭就是強！」趣味回覆令人捧腹！

泰國眼尖網友發現《淒厲人僧》鬼僧撞臉「死侍」萊恩雷諾斯造型 (圖翻攝自網路)

泰國人氣歌手Timethai在戲劇表現相當亮眼，但無奈出道至今參演過的三部電影都是鬼怪角色，從沒演過正常人，還因此被粉絲戲稱是「扮鬼專業戶」！他本人坦承這次在新片《淒厲人僧》中的「鬼僧」演出是他從影以來最難、也最辛苦的角色，尤其是從頭到腳的特效化妝讓他吃盡苦頭，為了呈現重頭到腳的可怕爛瘤妝容，Timethai每天上戲前都必須先花4、5個小時上妝，逼真的特效化妝在片場連工作人員都退避三舍，就連同劇演員洪天逸受訪都坦承：「儘管這部戲拍到最後，我還是不敢靠近鬼僧，超怕他身上那些瘤的，而且不論講話或動作，你都能感受到他的氣場。」

而預告釋出後，鬼僧超駭人的形象連網友都嚇慘，直呼：「看到渾身起雞皮疙瘩…」「頭上的爛瘤感覺像隨時有怪物要衝出來…」《淒厲人僧》將於6月5日全台上映，更多電影資訊歡迎上威視官方粉絲團查詢。

(中時 )